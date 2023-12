Mist auf Fahrbahn gekippt: Polizei stellt Landwirt

Fernwald (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen 24-jährigen Landwirt bei einer eher ungewöhnlichen Protestaktion erwischt: Der Mann soll mit einem Traktor absichtlich Mist an einer Auffahrt zur Bundesstraße 457 im Landkreis Gießen abgeladen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen ihn läuft nach dem Vorfall vom vergangenen Freitag ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zwei Polizisten, die privat unterwegs waren, beobachteten demnach, wie der Mann etwa drei Kubikmeter Stallmist ablud und dann weiterfuhr.