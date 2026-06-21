Sieben Kinder im Wagen

Mit 14 Menschen: Polizei stoppt völlig überladenes Auto

Sieben Erwachsene, sieben Kinder und nur fünf reguläre Sitzplätze: Bei Hockenheim stoppt die Polizei einen Wagen, in den sich insgesamt 14 Menschen gequetscht haben.

Den Beamten fiel der überbesetzte Wagen bei einer Kontrolle auf. (Symbolbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa
Den Beamten fiel der überbesetzte Wagen bei einer Kontrolle auf. (Symbolbild)

Hockenheim (dpa/lsw) - Für fünf Menschen gebaut, mit 14 besetzt: Die Polizei hat bei Hockenheim ein Auto aus dem Verkehr gezogen, in dem sich insgesamt 14 Personen drängten – darunter sieben Kinder. Für mehrere von ihnen fehlten die vorgeschriebenen Sicherungen, wie die Polizei mitteilte. Auf den Wagen waren die Beamten durch einen Hinweis aufmerksam geworden.

Demnach meldete ein Augenzeuge am Samstagabend ein Auto auf der Landesstraße 723, das offenbar mit deutlich mehr Personen als erlaubt unterwegs war. Eine Streife stoppte den Wagen wenig später und stellte fest: Neben dem 52 Jahre alten Fahrer saßen noch 13 weitere Menschen in dem Fünfsitzer.

Besonders kritisch aus Sicht der Polizei: Für keines der sieben Kinder konnte der Fahrer einen geeigneten Kindersitz vorweisen. Zudem waren die Kinder nicht mit den vorgeschriebenen Sicherheitsgurten gesichert. Der Mann wurde über die Verstöße belehrt, wollte sich dazu aber nicht äußern. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer in Hockenheim ausgebremst und ausgeraubt
Mit Pfefferspray besprüht

Autofahrer in Hockenheim ausgebremst und ausgeraubt

Mehrere Fahrzeuge drängen einen 33 Jahre alten Autofahrer zum Bremsen. Als der Mann anhält, wird er mit Pfefferspray angegriffen.

27.01.2026

Elf Menschen im Achtsitzer – Polizei stoppt überladenes Auto
Meckenbeuren

Elf Menschen im Achtsitzer – Polizei stoppt überladenes Auto

Elf Menschen auf acht Sitzen, kein Kind angeschnallt – und der Fahrer trickst mit einem fremden Führerschein. Das findet die Polizei gar nicht lustig.

31.10.2025

Mannheim: Polizei stoppt Fahrer unter Drogen - ungesicherte Kinder an Bord
Blaulicht

Mannheim: Polizei stoppt Fahrer unter Drogen - ungesicherte Kinder an Bord

Ein Mann war Samstagnacht mit vier unangeschnallten Kindern in Mannheim unterwegs. Ein Drogen-Schnelltest beim Fahrer fiel positiv aus.

07.06.2025

Auto rollt zurück - Mann von eigenem Wagen an Mauer gedrückt
Unfälle

Auto rollt zurück - Mann von eigenem Wagen an Mauer gedrückt

Sein Auto fährt nicht mehr. Deshalb versuchte ein Mann, den Wagen eine Auffahrt hochzuschieben. Doch der Weg ist zu steil.

03.02.2025

Verkehr

Polizei stoppt Auto mit 17 Menschen an Bord

01.04.2023