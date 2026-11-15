Alkoholfahrt in Bad Wurzach

Mit 2,5 Promille am Steuer - Frau platzen mehrere Reifen

In Schlangenlinien fährt eine Frau mit dem Auto über einen Parkplatz und den Gehweg. Die Polizei stellt den Führerschein der 52-Jährigen sicher.

Die Einsatzkräfte führten bei der 52-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Einsatzkräfte führten bei der 52-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. (Symbolbild)

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Mit mehr als 2,5 Promille ist eine Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) Schlangenlinien gefahren und hat dabei ihr Auto beschädigt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. 

Die 52-Jährige war den Angaben zufolge am Samstagabend mehrfach über den Fußweg gefahren, dabei platzten mehrere Reifen. Schließlich blieb der Wagen zwischen Parkplatz und Gehweg stehen. Beim Eintreffen der Streife soll die Frau sichtlich betrunken gewirkt haben, weshalb die Beamten einen Atemalkoholtest durchführten. Sie kam in eine Klinik, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

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