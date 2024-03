Mit 40 Kilogramm Kokain im Handgepäck gelandet: Haftstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Schmuggels von rund 40 Kilogramm Kokain ist ein 32 Jahre alter Mann am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der in Spanien wohnende Angeklagte hatte sich Ende vergangenen Jahres von Drogenhändlern zu dem Flug aus der Dominikanischen Republik nach Frankfurt überreden lassen. Statt der zwei Kilogramm, die die Auftraggeber für einen Kurierlohn von 1000 Euro avisiert hatten, waren schließlich rund 40 Kilogramm in Koffer und Rucksack. Bei der Überprüfung des viel zu schweren Handgepäcks trauten die Zollbeamten ihren Augen nicht: «So viel Drogen im Handgepäck habe ich in meinen 26 Jahren beim Zoll noch nie erlebt», sagte ein Zeuge. Hintergrund der Tat seien hohe Spielschulden gewesen. Darüber hinaus sei er von den Hinterleuten massiv unter Druck gesetzt worden, sagte der Angeklagte.