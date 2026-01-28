Hoher Alkoholwert

Mit 4,8 Promille - Mann blockiert Fahrbahn

Verkehrschaos in Rottweil: Ein Betrunkener setzt sich mitten auf die Straße. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam.

Die Polizisten nahmen den Mann zum Ausnüchtern mit auf das Polizeirevier. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Rottweil (dpa/lsw) - Mit 4,8 Promille Atemalkohol hat ein Mann den Verkehr in Rottweil aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der 37-Jährige auf die Fahrbahn und blockierte den Verkehr. Der Mann sei am Dienstagabend noch ansprechbar gewesen und habe eigenständig gehen können, sagte ein Sprecher. Polizeibeamte unterzogen den Mann einem Alkoholtest. Zum Ausnüchtern wurde er auf das Polizeirevier mitgenommen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

