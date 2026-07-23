Verkehr

Mit Auto beim Abbiegen zusammengestoßen - Zwei Verletzte

Beim Abbiegen auf einen Feldweg soll ein Autofahrer oder eine Autofahrerin auf einer Landstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Zwei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Sanitäter versorgten die beiden Verletzten. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Sanitäter versorgten die beiden Verletzten. (Symbolbild)

Asperg/Markgröningen (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Markgröningen und Asperg (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden. Eine Person habe nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Wagen nach links auf einen Feldweg abbiegen wollen, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Dabei soll der Fahrer oder die Fahrerin ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sanitäter kümmerten sich um die beiden Verletzten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Unfall

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Auf einer Landstraße prallen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Für den Motorradfahrer kommt jede Hilfe zu spät.

27.09.2025

Mannheim: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrerin verletzt
Beim Abbiegen übersehen

Mannheim: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrerin verletzt

Beim Abbiegen übersieht eine 86-jährige Toyotafahrerin in Mannheim eine E-Bike-Fahrerin, die durch den Zusammenstoß verletzt wird.

02.09.2025

Anderes Auto beim Abbiegen übersehen? Vier Menschen verletzt
Unfälle

Anderes Auto beim Abbiegen übersehen? Vier Menschen verletzt

Ein Autofahrer möchte abbiegen. Ihm kommt ein anderes Auto entgegen. Laut Polizei soll er den Wagen übersehen haben, es kommt zur Kollision.

16.06.2025

Landkreis Fulda

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

01.10.2023

Unfall

Auto beim Abbiegen übersehen: Fahrerin schwer verletzt

04.05.2023