Mit Auto beim Abbiegen zusammengestoßen - Zwei Verletzte
Beim Abbiegen auf einen Feldweg soll ein Autofahrer oder eine Autofahrerin auf einer Landstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Zwei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.
Asperg/Markgröningen (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Markgröningen und Asperg (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden. Eine Person habe nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Wagen nach links auf einen Feldweg abbiegen wollen, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Dabei soll der Fahrer oder die Fahrerin ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sanitäter kümmerten sich um die beiden Verletzten.