Mit dem Rettungsdienst in die Praxis?

Frankfurt/Hofheim (dpa/lhe) - Hessen baut die Notfallversorgung weiter um. Ein bundesweit einmaliges Modellprojekt wurde gerade ausgeweitet und soll bundesweit Schule machen. Rettungsdienste können damit Patienten mit Bagatellerkrankungen auch zu einer Hausarztpraxis bringen statt ins Krankenhaus.

Worum geht es?

Wie meist bei gesundheitspolitischen Themen hat das Kind einen ziemlich sperrigen Namen. In diesem Fall: «Sektorenübergreifende ambulante Notfallversorgung», kurz «SaN». Ganz allgemein gesprochen geht es um Fälle, in denen Menschen den Notruf 112 wählen und dann von einem Rettungsdienst in die Notaufnahme einer Klinik gebracht werden, obwohl sie gar nicht so schwer krank sind. Diese Menschen sollen zu einem Haus- oder Facharzt gebracht werden.

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Was bisher geschah

Das Modell wird bereits erprobt – in drei hessischen Pilotregionen: Main-Taunus-Kreis, Main-Kinzig-Kreis und Landkreis Gießen. Die zweite Stufe des Projekts begann am 13. April, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen berichtet: Nachdem technische Hürden aus dem Weg geräumt wurden, läuft der Prozess inzwischen «durchgängig digital».

Wie das im Einzelnen funktioniert, ist für die Patienten vermutlich nicht so wichtig. In Kürze kann man sagen, dass zuerst der medizinische Bedarf ermittelt wird, dann wird entschieden: stationär oder ambulant? Je nachdem steuert der Rettungsdienst Klinik oder Praxis an. Auch wenn das völlig logisch klingt: Das ist nicht die Regel.

Woran es hapert

Damit diese Idee funktioniert braucht man Praxen, die sich bereiterklären, diese Patienten spontan zu behandeln. Das ist bisher der Engpass. Laut KV machen bisher in Hessen 35 Partnerpraxen und die 8 Bereitschaftsdienstzentralen mit. Rund 1.300 solcher Zuweisungen gab es seit dem Start des Projekts vor vier Jahren.

Bei diesen Zahlen sei noch «Luft nach oben», findet die KV Hessen. Weil das Partnerpraxis-Netz noch recht löchrig ist, werde dann leider doch oft das nächste Krankenhaus angesteuert.