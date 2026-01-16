Bild
Krankenhausreform

Notfallversorgung an Klinik Bad Arolsen wird eingestellt

Weitere Wege zur nächsten Notfall- und Intensivversorgung müssen manche Menschen im Kreis Waldeck-Frankenberg bald auf sich nehmen.

Notfallversorgung wird eingestellt. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Notfallversorgung wird eingestellt. (Archivbild)

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Im Zuge der umstrittenen Krankenhausreform wird die Klinik Bad Arolsen zum Ende des ersten Quartals die Intensiv- und Notfallversorgung einstellen und sich zunehmend auf die Versorgung älterer Menschen konzentrieren. Auch Rettungsdienstfahrten zu der Klinik im Kreis Waldeck-Frankenberg werden gänzlich eingestellt. «Diese haben zuletzt ein so geringes Ausmaß angenommen, dass ein Weiterbetrieb der zentralen Notaufnahme nicht mehr bedarfsnotwendig ist», heißt es auf der Homepage der Gesundheit Nordhessen Holding. Zunächst hatte hessenschau.de darüber berichtet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fehlendes Personal und Rückgang bei Patienten

Die Einstellung der Notfallversorgung werde in Abstimmung mit dem Land Hessen beendet. «Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen», heißt es bei der Holding. Sie habe aber angesichts einer abnehmenden Zahl von Notfallpatienten und wegen Mangels an Fachpersonal getroffen werden müssen. Den betroffenen Mitarbeitern sollen andere Beschäftigungsangebote gemacht werden.

Weitere Spezialisierung der Klinik

Im Zuge einer Spezialisierung werde die Altersmedizin ausgeweitet. «In den vergangenen Monaten wurden die bereits bestehende allgemeine Geriatrie und Alterstraumatologie um die Neurogeriatrie erweitert.»

Mit der Klinikreform soll in Deutschland eine bessere Bündelung von Leistungen und mehr Qualität in der Versorgung erreicht werden. Im Zuge der Reform dürfte das Klinik-Netz kleiner werden. In Hessen waren in den vergangenen Jahren bereits Kliniken oder Teile von Kliniken geschlossen worden.

Kritik an der Einstellung

«Auch im ländlichen Raum entscheiden Minuten über Leben und Tod. Längere Anfahrtswege zu weiter entfernten Kliniken gefährden menschliches Leben», kritisierte die Linke in Hessen. Bereits in den vergangenen Jahren seien in Bad Arolsen zentrale Versorgungsstrukturen abgebaut, darunter die Chirurgie und die Geburtshilfe. Die geplanten Einschnitte markieren aus Sicht der Linken einen gefährlichen Wendepunkt. Es bleibe ein spezialisiertes Fachkrankenhaus zurück, das akute Notfälle nicht mehr behandeln kann.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klinikreform: Weniger Krankenhäuser, mehr Qualität?
Gesundheitsversorgung

Klinikreform: Weniger Krankenhäuser, mehr Qualität?

Die Krankenhausreform der Ampel ist auf dem Weg. Sie soll die medizinische Versorgung verbessern. Kritiker warnen vor dem Gegenteil: weniger Behandlungsmöglichkeiten, vor allem auf dem Land.

17.10.2024

Rettung in Sicht? Wo Patienten in Not künftig Hilfe finden
Gesundheit

Rettung in Sicht? Wo Patienten in Not künftig Hilfe finden

Herzstolpern, Schmerzen oder Unfall? Für schnelle Hilfe gehen viele direkt in die Notaufnahme. Dort herrschen oft Stress und Warterei. Der Gesundheitsminister verspricht eine Runderneuerung.

17.07.2024

Lauterbach: Klinikreform kommt - Klinik-Atlas ab 1. Mai
Gesundheit

Lauterbach: Klinikreform kommt - Klinik-Atlas ab 1. Mai

Auswahl der erfahrensten Kliniken per Online-Check, weniger Todesfälle durch Spezialisierung: Der Gesundheitsminister knüpft große Versprechungen an seine Krankenhausreform.

30.01.2024

Gesundheit

Lauterbach will den Rettungsdienst reformieren

Rettungsdienste sind oft überlastet - eine Klinik ist für Notfallpatienten auch nicht immer die beste Anlaufstelle. Nun liegen Vorschläge für eine Generalüberholung der Rettungsdienste auf dem Tisch.

07.09.2023

Grüne Staatssekretärin Franziska Brantner besucht Weinheimer Klinik
GRN-Klinik

Grüne Staatssekretärin Franziska Brantner besucht Weinheimer Klinik

Mit der geplanten Krankenhausreform stehen auch die GRN-Kliniken vor großen Veränderungen. Darüber sprachen grüne Politiker mit den Klinik-Chefinnen.

26.07.2023