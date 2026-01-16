Notfallversorgung an Klinik Bad Arolsen wird eingestellt
Weitere Wege zur nächsten Notfall- und Intensivversorgung müssen manche Menschen im Kreis Waldeck-Frankenberg bald auf sich nehmen.
Bad Arolsen (dpa/lhe) - Im Zuge der umstrittenen Krankenhausreform wird die Klinik Bad Arolsen zum Ende des ersten Quartals die Intensiv- und Notfallversorgung einstellen und sich zunehmend auf die Versorgung älterer Menschen konzentrieren. Auch Rettungsdienstfahrten zu der Klinik im Kreis Waldeck-Frankenberg werden gänzlich eingestellt. «Diese haben zuletzt ein so geringes Ausmaß angenommen, dass ein Weiterbetrieb der zentralen Notaufnahme nicht mehr bedarfsnotwendig ist», heißt es auf der Homepage der Gesundheit Nordhessen Holding. Zunächst hatte hessenschau.de darüber berichtet.
Fehlendes Personal und Rückgang bei Patienten
Die Einstellung der Notfallversorgung werde in Abstimmung mit dem Land Hessen beendet. «Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen», heißt es bei der Holding. Sie habe aber angesichts einer abnehmenden Zahl von Notfallpatienten und wegen Mangels an Fachpersonal getroffen werden müssen. Den betroffenen Mitarbeitern sollen andere Beschäftigungsangebote gemacht werden.
Weitere Spezialisierung der Klinik
Im Zuge einer Spezialisierung werde die Altersmedizin ausgeweitet. «In den vergangenen Monaten wurden die bereits bestehende allgemeine Geriatrie und Alterstraumatologie um die Neurogeriatrie erweitert.»
Mit der Klinikreform soll in Deutschland eine bessere Bündelung von Leistungen und mehr Qualität in der Versorgung erreicht werden. Im Zuge der Reform dürfte das Klinik-Netz kleiner werden. In Hessen waren in den vergangenen Jahren bereits Kliniken oder Teile von Kliniken geschlossen worden.
Kritik an der Einstellung
«Auch im ländlichen Raum entscheiden Minuten über Leben und Tod. Längere Anfahrtswege zu weiter entfernten Kliniken gefährden menschliches Leben», kritisierte die Linke in Hessen. Bereits in den vergangenen Jahren seien in Bad Arolsen zentrale Versorgungsstrukturen abgebaut, darunter die Chirurgie und die Geburtshilfe. Die geplanten Einschnitte markieren aus Sicht der Linken einen gefährlichen Wendepunkt. Es bleibe ein spezialisiertes Fachkrankenhaus zurück, das akute Notfälle nicht mehr behandeln kann.