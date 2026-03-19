Mit dem Spaten für die Zukunft: Neue Bäume braucht der Wald

Hanau (dpa/lhe) - Glück muss man haben: Der Waldboden ist weich. Susanne und ihrem Sohn Alexander fällt es daher nicht schwer, mit ihren Spaten ein Loch auszuheben. «Ganz wichtig: Es muss groß genug sein, damit die Wurzeln der jungen Haseln Platz haben und gut anwachsen können», erklärt Försterin Sabine Scholl. Aus Anlass des Internationalen Tag des Waldes am 21. März werden im Hanauer Wildpark Fasanerie einige Tage zuvor neue Haseln gesetzt.

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«Ich finde die Aktion toll», sagt Susanne (62), eine der freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich zu dem Projekttag in dem Wildpark eingefunden haben. «Es wird viel zu wenig für den Wald gemacht und viel zu viel abgeholzt.» Sie halte es für daher wichtig, einmal etwas Ehrenamtliches für den Wald zu tun.

Der eigene Reihenhaus-Garten ist zu klein für große Bäume

Mit Gartenarbeit kennt sich Susanne aus. «Aber unser Reihenhaus-Garten ist recht schmal, da kann man keine großen Bäume pflanzen. Da setze ich höchsten einmal einen Busch», sagt die Frau aus Erlensee (Main-Kinzig-Kreis).

Auch ihr Sohn sammelt hier neue Erfahrungen.«Das ist meine Premiere. Ich bin top motiviert», sagt Alexander (36). Beide haben sich vorgenommen, in Zukunft immer mal wieder in den Wildpark zu kommen, um nachzusehen, wie sich «ihre» jungen Haseln entwickeln.

«Bäume wichtig für unser Leben»

Ein paar Meter weiter steht Jann (30) aus Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) mit dem Spaten in der Hand und hebt ebenfalls ein Loch aus. «Es ist das erste Mal, dass ich an einer öffentlichen Pflanzaktion teilnehme. Ich bin zufällig bei einer Radtour durch einen Flyer darauf aufmerksam geworden», berichtet er.

Foto: Michael Bauer/dpa Aus Anlass des Internationalen Tag des Waldes am 21. März wurden in dem Wildpark auch von Jann junge Haseln angepflanzt.

Für ihn ist der ehrenamtliche Einsatz auch eine Frage der Zukunft. Bäume seien - gerade auch mit Blick auf den Klimawandel - wichtig für unser Leben. «Auch durch mein Studium erneuerbare Energien und Energiemanagement habe ich einen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit.»

Hasel kommt gut mit Trockenheit und Wärme klar

Der Wald verändere sich wegen des Klimawandels, erklärt Forstexpertin Scholl den freiwilligen Helfern. Wer mit offenen Augen durch den Wildpark gehe, könne sehen, dass die Altbäume, vor allem die Rotbuchen, in den Trockenjahren sehr gelitten hätten.

Die Haseln, die gepflanzt werden, seien zwar streng genommen keine Bäume, sondern Sträucher, erklärt Scholl. Die Strauchschicht, die sie bildeten, sei für einen gesunden Waldaufbau sehr wichtig. Die Hasel habe zudem den Vorteil, dass sie sehr gut mit Trockenheit und Wärme zurechtkomme.

Comic erklärt Kindern, wie es richtig gemacht wird

Besonders lebhaft geht es an einer anderen Stelle des Waldstücks zu: Eine Pfadfindergruppe aus Hanau-Steinheim ist mit gut einem Dutzend Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren und mehreren Betreuern gekommen, um ebenfalls mitanzupacken. Bevor die Jungen und Mädchen loslegen, hat die Försterin kleine Broschüren an sie verteilt, in denen im Comic-Stil anschaulich erklärt wird, wie man einen Baum pflanzt.

Foto: Michael Bauer/dpa Jeden Tag eine gute Tat: Auch eine Pfadfindergruppe beteiligt sich an der Pflanzaktion. Bevor die Kinder loslegen, probieren die Betreuer aus, wie es richtig geht.

Betreuer Julian achtet darauf, dass seine eifrigen kleinen Helfer die Haselnusstriebe richtig in die Erde stecken. «Wir wollen anlässlich des Tags des Waldes Haseln pflanzen, um unseren Wald angesichts der langanhaltenden Hitzeperioden klimaresistent zu machen», erklärt der 18-Jährige. «Uns Pfadfindern, die gerne so viel Zeit wie möglich draußen verbringen, liegt es ganz besonders am Herzen, dass der Wald geschützt und möglichst klimaresistent wird.»

Der 18-Jährige hat schon erste Pflanzerfahrungen gesammelt. «Ich habe einmal im Garten meiner Eltern eine Kastanie gesetzt - auch das ein relativ klimaresistenter Baum. Auf unserem Pfadfindergelände haben wir schon verschiedene Obstbäume gepflanzt.»

Kleine Pfadfinder merken, dass sie etwas Gutes bewirken können

Die Jüngsten in der Pfadfindertruppe seien mit Begeisterung dabei, berichtet Julian. «Die Kinder freuen sich sehr über diese Aktion. Sie verstehen vielleicht noch nicht die ganzen komplexen Zusammenhänge, aber sie wissen, dass der Klimawandel ein Problem für uns alle ist und dass der Wald die Lunge ist, damit wir atmen können.»

Der Aktionstag sei dafür da, dass der Wald erhalten bleibe, betont der Pfadfinder. Und die Kinder merkten durch ihre Teilnahme, «dass sie etwas Gutes bewirken können».

«Wer selbst Baum gepflanzt hat, entwickelt andere Beziehung»

Derartige Pflanzungen und ähnliche Aktionen rund um den Tag des Waldes sind nach Einschätzung des Landesbetriebs Hessenforst ein praktischer Beitrag zur Wiederbewaldung und zum Aufbau klimaresilienter Mischwälder in Hessen. «Wenn Kinder an Pflanzaktionen teilnehmen, sind sie ein wichtiges Instrument der Bildung für nachhaltige Entwicklung», sagt Sprecher Moritz Frey der Deutschen Presse-Agentur.