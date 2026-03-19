Tag des Waldes: Hessen setzt auf Mitmach-Aktionen
Wie Freiwillige gemeinsam für den Wald anpacken und was sie dabei erwartet.
Kassel (dpa/lhe) - Rund um den Internationalen Tag des Waldes an diesem Samstag werden in ganz Hessen zahlreiche Mitmach-Aktionen angeboten, bei denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam Bäume pflanzen und Wissenswertes rund um den Wald erfahren können. «Wir sind dankbar für jede tatkräftige Hilfe bei der Wiederbewaldung und laden auch in diesem Jahr erneut herzlich dazu ein, sich zu beteiligen», erklärt Moritz Frey, Sprecher des Landesbetriebs Hessenforst.
Im vergangenen Jahr packten nach Angaben des Landesbetriebs mehr als 1.500 Freiwillige bei der Aktion «Dein Tag für den Wald» mit an und pflanzten klimarobuste Baumarten. 2024 waren es sogar über 2.000 Helferinnen und Helfer. «Natürlich hängt es auch immer ein bisschen mit dem Wetter zusammen, wie viele Freiwillige sich an den Aktionen beteiligen», sagt Frey.
Bereits 500 Helfer bei Aktion Anfang März
In diesem Jahr habe es bereits Anfang März eine Pflanzaktion mit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Forstamt Reinhardshagen gegeben. «Das war ein Novum in dieser Größenordnung», freut sich Frey. Insgesamt seien rund um den Tag des Waldes fast 40 Aktionen in ganz Hessen geplant. «Bei gutem Wetter rechnen wir erneut mit sehr reger Beteiligung.» Der große Zuspruch zu den Aktionen zeige das Bewusstsein der Bevölkerung für den Zustand der Wälder und den Wunsch vieler Menschen, aktiv zu helfen.