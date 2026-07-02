Energie und Klima

Mit der Wärme aus dem Fluss Wohnungen heizen

29 Gigawattstunden klimafreundliche Wärme pro Jahr – Hessens erste Flusswärmeanlage ist gestartet. Warum das Projekt als Vorbild für weitere Städte dienen soll.

Mit der Einweihung der neuen Energiezentrale «PowerLahn» der Stadtwerke Gießen ist die erste großtechnische Anlage zur Nutzung von Flusswärme in Hessen offiziell in Betrieb gegangen. Foto: Christian Lademann/dpa
Mit der Einweihung der neuen Energiezentrale «PowerLahn» der Stadtwerke Gießen ist die erste großtechnische Anlage zur Nutzung von Flusswärme in Hessen offiziell in Betrieb gegangen.

Gießen (dpa/lhe) - In der Lahn bei Gießen ist die erste großtechnische Anlage zur Nutzung von Flusswärme in Hessen offiziell in Betrieb gegangen. Ihr Herzstück sind drei Großwärmepumpen, die der Lahn nach Angaben des Wirtschaftsministeriums Umweltwärme entziehen und in das Fernwärmenetz einspeisen. Dadurch könnten jährlich bis zu 29 Gigawattstunden klimafreundliche Wärme erzeugt und rund 3.900 Haushalte versorgt werden.

«Dieses Projekt ist ein Leuchtturm für Hessen und eine Blaupause für viele weitere Standorte im Land», sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD). Die Inbetriebnahme der Anlage markiere einen wichtigen Schritt für die Wärmewende in Hessen. Neben der technischen Innovation hätten auch neue genehmigungsrechtliche Fragestellungen gelöst werden müssen. 

Vorbildcharakter für weitere Projekte

Die neue «PowerLahn»- Energiezentrale der Stadtwerke Gießen verbindet den Angaben zufolge drei Großwärmepumpen, zwei Blockheizkraftwerke, eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage, die elektrischen Strom in nutzbare Wärme umwandelt, sowie eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung der Wärmepumpen.

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Das Land arbeite gemeinsam mit den zuständigen Fachbehörden an einer hessenweiten Leitlinie für derartige Anlagen. «Wir wollen mehr Projekte wie dieses ermöglichen», betonte Mansoori. «Dafür braucht es innovative Unternehmen, engagierte Kommunen und Genehmigungsverfahren, die ambitionierten Klimaschutz und praktikable Lösungen zusammenbringen.»

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