Mit Deutsch geht's los: Abiprüfungen im Südwesten beginnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Für viele junge Leute ist es die bis dahin größte Prüfung in ihrem Leben: das Abitur. Für 29.300 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen beginnt am Dienstag das Abitur mit den schriftlichen Prüfungen. Sie beginnen mit dem Fach Deutsch und enden nach Angaben des Kultusministeriums am 21. Mai mit dem Fach Chemie. Die Schülerinnen und Schüler legen in ihren drei gewählten Leistungsfächern jeweils eine schriftliche Prüfung ab.