Schriftliche Abiturprüfungen in Hessen gestartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wichtige Wegmarke im Leben: In Hessen hat am Mittwoch das schriftliche Abitur für rund 23.000 Schülerinnen und Schüler begonnen. Dem Kultusministerium in Wiesbaden waren nach eigenen Angaben vorerst keine größeren Zwischenfälle bekannt. Die Prüfungen nach landesweit einheitlichen Standards begannen in rund 280 Schulen in den Fächern Kunst, Musik, Politik und Wirtschaft, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Erdkunde, Religion, Informatik und Sport. Abschlusstag ist der 8. Mai mit Prüfungen in Chemie. Viele kreative und bunte Abiplakate von Familien und Freunden an Zäunen vor den Schulen sollten die Abiturienten anspornen.