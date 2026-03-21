Ringen um neue Koalition

Mit diesem Team geht die CDU in die Sondierungen mit Grünen

Die Regierung soll einfach auch was hinbekommen, wie CDU-Landeschef Hagel fordert. Um möglichst viel schwarzes Programm in eine Koalition mit den Grünen zu bekommen, hat er dieses Team aufgestellt.

Steht hinter ihm: Hagels Verhandlungsteam für Sondierungen mit den Grünen. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Steht hinter ihm: Hagels Verhandlungsteam für Sondierungen mit den Grünen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Frust über die Niederlage bei der Landtagswahl und dem Ärger im Wahlkampf über die Grünen zeigt sich CDU-Landeschef Manuel Hagel optimistisch für anstehende Sondierungen. «Die Gespräche von Herrn Özdemir und mir, die haben eine Basis geschaffen, auf der gemeinsames Vertrauen für die Zukunft wachsen kann», sagte der 37-Jährige. Er werde zusammen mit einem sechsköpfigen Team - vier Männer und zwei Frauen - in die Gespräche mit den Grünen gehen. Mit diesem Verhandlungsteam geht Hagel ab Dienstag in Stuttgart an den Start:

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Impressum

  • Thomas Strobl (66): Noch-Landesinnenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er gewann bei der Wahl das Direktmandat in seiner Heimatstadt Heilbronn und damit den Wahlkreis nach zwei Legislaturperioden von den Grünen für die CDU zurück. Er gilt als Entdecker und Förderer von Hagel.
     
  • Nicole Razavi (60): Noch-Landesbauministerin und CDU-Vorstandsmitglied. Kandidierte auf Platz zwei der Landesliste hinter Hagel und sprach kurz nach der Wahl von viel zerschlagenem Vertrauen zu den Grünen. 
     
  • Steffen Bilger (47): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion und seit 2009 für den Wahlkreis Ludwigsburg im Bundestag. Zudem CDU-Bezirkschef für Nordwürttemberg.
     
  • Moritz Oppelt (37): Einer von sechs CDU-Kandidaten im Land, der bei der Bundestagswahl 2025 zwar seinen Wahlkreis Rhein-Neckar gewonnen hatte, aber wegen des damals neuen Wahlrechts trotzdem nicht in den Bundestag einzog. Bezirkschef der CDU in Nordbaden.
     
  • Tobias Vogt (40): Seit September 2025 Landesgeneralsekretär der CDU und Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Leitete die Kampagne zur Landtagswahl.
     
  • Carolin Jenkner (40): Lokalpolitikerin in Freiburg und ab dem 1. April Finanzbürgermeisterin der südbadischen Großstadt. Seit 2018 CDU-Fraktionsvorsitzende im Freiburger Gemeinderat und promovierte Mathematikerin.

Bei den Grünen steht das siebenköpfige Verhandlungsteam schon länger fest. Angeführt von Cem Özdemir (60) werden die Landeschefs Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller sowie Landtags-Fraktionschef Andreas Schwarz, Finanzminister Danyal Bayaz, Umweltministerin Thekla Walker und Innenexperte Oliver Hildenbrand verhandeln.

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