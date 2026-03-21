Mit diesem Team geht die CDU in die Sondierungen mit Grünen

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Frust über die Niederlage bei der Landtagswahl und dem Ärger im Wahlkampf über die Grünen zeigt sich CDU-Landeschef Manuel Hagel optimistisch für anstehende Sondierungen. «Die Gespräche von Herrn Özdemir und mir, die haben eine Basis geschaffen, auf der gemeinsames Vertrauen für die Zukunft wachsen kann», sagte der 37-Jährige. Er werde zusammen mit einem sechsköpfigen Team - vier Männer und zwei Frauen - in die Gespräche mit den Grünen gehen. Mit diesem Verhandlungsteam geht Hagel ab Dienstag in Stuttgart an den Start: