Nationalmannschaft

Mit Ebnoutalib: Eintracht-Trio bei Nationalmannschaft

Younes Ebnoutalib ist erstmals dabei, Jonathan Burkardt und Noah Atubolo kehren zur Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Younes Ebnoutalib steht erstmals im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Archivbild). Foto: Julius Frick/dpa
Younes Ebnoutalib steht erstmals im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Archivbild).

Frankfurt (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Stürmer Younes Ebnoutalib steht erstmals im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte den Angreifer in seinen insgesamt 44 Spieler große Kader für die anstehenden Partien in der Nation League. In Noah Atubolo und Jonathan Burkardt kehren zwei Frankfurter Profis in den Kreis der DFB-Auswahl zurück. 

Ebnoutalib wurde für die ersten beiden Begegnungen am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande und am 27. September in Augsburg gegen Griechenland nominiert. Burkardt und Torwart Atubolo reisen danach zum DFB-Tross, der am 1. Oktober in München gegen Serbien spielt und am 4. Oktober in Thessaloniki das Rückspiel gegen Griechenland bestreitet. 

Atubolu und Ebnoutalib haben noch kein Länderspiel für Deutschland absolviert. Burkardt trug bisher fünfmal das Nationalmannschaftstrikot. Ebnoutalib, der in den letzten beiden Jahren einen rasanten Aufstieg von der Hessenliga bis in die Bundesliga hinlegte, könnte aufgrund seiner deutsch-marokkanischen Herkunft auch für die Nordafrikaner spielen.

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