Vor der Nominierung

Bericht: Klopp verzichtet im Angriff auf Undav

Die Gerüchteküche brodelt vor der ersten Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp. Stürmer Deniz Undav soll laut einem Medienbericht überraschend nicht dabei sein.

Deniz Undav wird von Jürgen Klopp wohl nicht für die Nationalmannschaft nominiert. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Deniz Undav wird von Jürgen Klopp wohl nicht für die Nationalmannschaft nominiert. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp plant für die kommende Länderspielphase einem Medienbericht zufolge überraschend ohne Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart. Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll Undav bereits in einem persönlichen Gespräch von der Nicht-Nominierung durch den neuen DFB-Coach erfahren haben.

Undav ist beim Fußball-Bundesligisten in Stuttgart Führungsspieler, in dieser Saison aber noch ohne eigenen Treffer. Allerdings bereitete der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend schon vier Tore vor. Bei der Nationalmannschaft kommt Undav auf eine starke Quote von neun Toren in nur 13 Länderspielen. 

Auch bei der WM im Sommer unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann erzielte er drei Treffer in der Vorrunde - alle als Joker. Vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hatte sich Klopp noch Undav in die Startelf gewünscht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ebnoutalib und Burkardt statt Undav

Nun setzt der 59-Jährige Medienberichten zufolge statt auf den Stuttgarter auf die beiden Frankfurter Angreifer Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt. Für Ebnoutalib wäre es das Debüt. Er könnte auch für Marokko spielen.

Das DFB-Team bestreitet die ersten Spiele unter Klopp in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober). Am Donnerstag (10.00 Uhr) gibt der Coach sein Aufgebot bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bericht: Deniz Undav wird neuer Kapitän beim VfB Stuttgart
Fußball-Bundesliga

Bericht: Deniz Undav wird neuer Kapitän beim VfB Stuttgart

Deniz Undav soll laut eines Medienberichts neuer Kapitän beim VfB Stuttgart werden. Der bisherige Spielführer Atakan Karazor sitzt zuletzt nur auf der Bank.

24.08.2026

Das sagt Undav über den neuen Bundestrainer Klopp
Fußball-Nationalmannschaft

Das sagt Undav über den neuen Bundestrainer Klopp

Torjäger Deniz Undav bereitet sich im Trainingslager mit dem VfB Stuttgart auf die neue Saison vor. In Grassau wird er auch nach seinen Erwartungen an den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gefragt.

05.08.2026

Ex-Spieler kritisieren Bundestrainer – Undav entspannt
Fußball-Nationalmannschaft

Ex-Spieler kritisieren Bundestrainer – Undav entspannt

Siegtor gegen Ghana, Diskussionen um seine Rolle in der DFB-Auswahl: Deniz Undav berichtet nun von einem Gespräch mit dem Bundestrainer. Kritik kommt von zwei Ex-Nationalspielern.

05.04.2026

Undav zur Nationalelf? «Muss mich immer rechtfertigen»
Stuttgarter über DFB-Thema

Undav zur Nationalelf? «Muss mich immer rechtfertigen»

Schafft es Deniz Undav zurück ins DFB-Team und zur WM? Die öffentliche Stürmerdiskussion nervt den Stuttgarter. Die kommende Nominierung des Bundestrainers dürfte wegweisend werden.

04.03.2026

Undav verteidigt DFB-Nominierung und redet über Burkardt
Fußball-Nationalmannschaft

Undav verteidigt DFB-Nominierung und redet über Burkardt

Wenn Julian Nagelsmann ruft, wird Deniz Undav immer kommen. Daran lässt der Pokalsieger des VfB keine Zweifel aufkommen. Kritik an seiner DFB-Berufung empfindet er als ungerechtfertigt.

25.05.2025