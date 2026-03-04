Undav zur Nationalelf? «Muss mich immer rechtfertigen»

Stuttgart (dpa) - Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart stört sich an der öffentlichen Debatte über seine mögliche Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. «Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss. Ich glaube, ich zeige das auf dem Platz», sagte der 29-Jährige bei einem Termin des VfB, bei dem Spieler und Trainer in der Stuttgarter Leonhardskirche Essen und Getränke an Bedürftige verteilten. Sein Name falle ihm in der Diskussion um die ideale Sturmbesetzung im DFB-Team zu selten.

«Ich schieße die meisten Tore. Ich bin auf dem zweiten Platz international, was Scorer angeht», rechnete Undav im Gespräch mit Sky vor. In der Bundesliga-Torjägerliste liegt der VfB-Star als bester Deutscher mit 14 Treffern hinter Harry Kane vom FC Bayern München (30) auf Rang zwei. Insgesamt kommt Undav in dieser Saison bislang auf 18 Tore und elf Vorlagen in 33 Pflichtspielen.

Zuletzt kein Austausch mit Nagelsmann

Es habe seit der Winterpause keinen Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben, sagte Undav zu einer möglichen Nominierung für die Länderspiele gegen die Schweiz am 27. März in Basel und gegen Ghana am 30. März in Stuttgart.

Foto: Christian Charisius/dpa Deniz Undav bestritt bislang sechs Länderspiele für Deutschland. (Archivbild)

Zuletzt gehörte Undav nicht mehr zum deutschen Aufgebot. Die kommende Nominierung gilt als richtungsweisend mit Blick auf die anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer.

Mal Mittelstürmer, mal Zehner