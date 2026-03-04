Stuttgarter über DFB-Thema

Undav zur Nationalelf? «Muss mich immer rechtfertigen»

Schafft es Deniz Undav zurück ins DFB-Team und zur WM? Die öffentliche Stürmerdiskussion nervt den Stuttgarter. Die kommende Nominierung des Bundestrainers dürfte wegweisend werden.

Aktuell in Topform: Stuttgarts Stürmer Deniz Undav. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Stuttgart (dpa) - Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart stört sich an der öffentlichen Debatte über seine mögliche Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. «Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss. Ich glaube, ich zeige das auf dem Platz», sagte der 29-Jährige bei einem Termin des VfB, bei dem Spieler und Trainer in der Stuttgarter Leonhardskirche Essen und Getränke an Bedürftige verteilten. Sein Name falle ihm in der Diskussion um die ideale Sturmbesetzung im DFB-Team zu selten.

«Ich schieße die meisten Tore. Ich bin auf dem zweiten Platz international, was Scorer angeht», rechnete Undav im Gespräch mit Sky vor. In der Bundesliga-Torjägerliste liegt der VfB-Star als bester Deutscher mit 14 Treffern hinter Harry Kane vom FC Bayern München (30) auf Rang zwei. Insgesamt kommt Undav in dieser Saison bislang auf 18 Tore und elf Vorlagen in 33 Pflichtspielen.

Zuletzt kein Austausch mit Nagelsmann

Es habe seit der Winterpause keinen Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben, sagte Undav zu einer möglichen Nominierung für die Länderspiele gegen die Schweiz am 27. März in Basel und gegen Ghana am 30. März in Stuttgart.

Deniz Undav bestritt bislang sechs Länderspiele für Deutschland. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Zuletzt gehörte Undav nicht mehr zum deutschen Aufgebot. Die kommende Nominierung gilt als richtungsweisend mit Blick auf die anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer.

Mal Mittelstürmer, mal Zehner

«Ich bin ein guter, klassischer Stürmer, der aber auch ein guter Zehner sein kann», erklärte Undav auf Nachfrage von «Absolut Stuttgart», ob sein Name in der Stürmerdiskussion womöglich seltener falle, weil er auch hinter der Spitze spielen kann. «Es ist nicht meine Schuld, dass ich die Qualität habe, dass ich auf der Zehn spielen kann, dass man dann nicht über mich als Stürmer redet.» In der Bundesliga traf Undav zuletzt in drei Spielen in Serie.

