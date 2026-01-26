Fußball-Bundesliga

Undav trifft wieder und jubelt mit Geste an Kritiker

Deniz Undav hat die Kritik der vergangenen Tage genervt. Beim 3:0 in Mönchengladbach sendet der VfB-Stürmer ein Zeichen und trifft wieder.

«Die Leute reden viel»: VfB-Stürmer Undav ist genervt von der Kritik an ihm. Foto: Marius Becker/dpa
«Die Leute reden viel»: VfB-Stürmer Undav ist genervt von der Kritik an ihm.

Mönchengladbach (dpa) - Getroffen, 3:0 auswärts gewonnen und doch völlig genervt: Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav hat den Sieg seines VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach auf seine eigene Weise gefeiert. Nach seinem Treffer zum Endstand (74. Minute) sandte Undav ein deutliches Zeichen an seine Kritiker, die ihm zwei Spiele ohne Tor vorgehalten hatten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wenn man schon nach zwei Spielen von der Seite nervt», schimpfte Undav bei DAZN. «Welcher Spieler macht denn jede Chance rein?» Nach seinem unglücklichen Auftritt beim 0:2 in der Europa League bei der AS Rom hatte ihn Trainer Sebastian Hoeneß in Gladbach zunächst nur auf der Bank gelassen.

Knapp 15 Minuten nach seiner Einwechslung sorgte er dann mit seinem Tor zum 3:0 für die Entscheidung und formte beim Jubel seine Hand zu einer Geste, mit der er auf das Gerede der Kritiker anspielte. «Alle reden viel», sagte Undav. «Ich wollte damit mal sagen: Einfach mal den Mund halten.» 

Interne Unterstützung beim VfB 

Dass ihn die Kritik nach seinen persönlichen torlosen Spielen gegen Union Berlin (1:1) und in Rom nervte, ist verständlich. Undav möchte im Sommer bei der WM für Deutschland spielen. «Ich glaube jeder weiß, was ich seit November gezeigt habe», meinte der 29-Jährige, der gerne noch nachgelegt hätte. Ein missglücktes Abspiel auf ihn in der Schlussphase ärgerte ihn daher noch besonders. «Das war ein typischer Deniz», schmunzelte Hoeneß. «Da ging es nur um einen Pass, den er sich anders gewünscht hätte.»

Intern steht Undav ohnehin außerhalb jedes Zweifels. «Wir führen die Diskussion ja nicht. Wir haben eine ganz große Überzeugung bei ihm. Es gehört auch dazu, mal nicht zu treffen. In der Situation hat er gezeigt, was ein Stürmer zeigen muss», sagte VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Undav kritisiert VfB-Auftritt: «Keine Qualitätsfrage»
Kritik in Europa League

Undav kritisiert VfB-Auftritt: «Keine Qualitätsfrage»

Der VfB gewinnt, doch Undav ist sauer: «Das Gegentor hat mich richtig aufgeregt», sagt er. Warum der Stürmer trotz klarem Ergebnis mit der Mentalität im Team hadert.

12.12.2025

Stuttgarter Tor-Rekord: Klinsmann schwärmt von Undav
Fußball-Bundesliga

Stuttgarter Tor-Rekord: Klinsmann schwärmt von Undav

Deniz Undav trifft und trifft - und jagt Jürgen Klinsmann eine vereinsinterne Bestmarke ab. Der Ex-Fußballstar wünscht sich den Stürmer des VfB Stuttgart bei der WM.

01.12.2025

Stuttgart-Stürmer Undav feiert Comeback bei Testspielsieg
Partie gegen Elversberg

Stuttgart-Stürmer Undav feiert Comeback bei Testspielsieg

Sechs Spiele verpasst Deniz Undav wegen einer Knieverletzung. In einem Freundschaftsspiel während der Länderspielpause steht er erstmals wieder auf dem Feld.

09.10.2025

VfB-Stürmer Undav trainiert nach Erkältung wieder
Drohen Ausfälle?

VfB-Stürmer Undav trainiert nach Erkältung wieder

Nach einer Erkrankung ist Nationalspieler Deniz Undav ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Bei zwei weiteren Profis dauert es noch etwas.

12.02.2025

VfB-Stürmer Undav fehlt krank
Drohen Ausfälle?

VfB-Stürmer Undav fehlt krank

Für den VfB Stuttgart beginnt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Wolfsburg nicht optimal.

11.02.2025