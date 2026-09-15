Mit fast 80 km/h auf E-Scooter unterwegs - Mann gestoppt
Ein 48-Jähriger fährt mit dem E-Scooter unter Drogeneinfluss durch Mannheim. Warum das Fahrzeug führerscheinpflichtig wurde und welche Konsequenzen die Aktion für den Fahrer hat.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein 48-Jähriger soll unter Drogeneinfluss mit fast 80 km/h auf einem E-Scooter durch Mannheim gerast sein. Beamte stoppten den Mann mit seinem getunten Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er wurde den Angaben zufolge einem Drogentest unterzogen, der positiv auf Cannabisprodukte reagierte. Dem Mann wurde auch eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei hatte der Tacho des Streifenwagens beim Hinterherfahren eine Geschwindigkeit von fast 80 km/h angezeigt.
Weil der E-Scooter getunt war, wurde das Fahrzeug laut Polizei führerscheinpflichtig und der Versicherungsschutz war erloschen. Gegen den 48-Jährigen wird wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde außerdem wegen des
Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.