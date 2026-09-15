Mit fast 80 km/h auf E-Scooter unterwegs - Mann gestoppt

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 48-Jähriger soll unter Drogeneinfluss mit fast 80 km/h auf einem E-Scooter durch Mannheim gerast sein. Beamte stoppten den Mann mit seinem getunten Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er wurde den Angaben zufolge einem Drogentest unterzogen, der positiv auf Cannabisprodukte reagierte. Dem Mann wurde auch eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei hatte der Tacho des Streifenwagens beim Hinterherfahren eine Geschwindigkeit von fast 80 km/h angezeigt.