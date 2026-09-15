Unter Drogeneinfluss

Mit fast 80 km/h auf E-Scooter unterwegs - Mann gestoppt

Ein 48-Jähriger fährt mit dem E-Scooter unter Drogeneinfluss durch Mannheim. Warum das Fahrzeug führerscheinpflichtig wurde und welche Konsequenzen die Aktion für den Fahrer hat.

Mit fast 80 km/h fuhr der Mann mit dem getunten E-Scooter durch Mannheim. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Mit fast 80 km/h fuhr der Mann mit dem getunten E-Scooter durch Mannheim. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 48-Jähriger soll unter Drogeneinfluss mit fast 80 km/h auf einem E-Scooter durch Mannheim gerast sein. Beamte stoppten den Mann mit seinem getunten Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er wurde den Angaben zufolge einem Drogentest unterzogen, der positiv auf Cannabisprodukte reagierte. Dem Mann wurde auch eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei hatte der Tacho des Streifenwagens beim Hinterherfahren eine Geschwindigkeit von fast 80 km/h angezeigt. 

Weil der E-Scooter getunt war, wurde das Fahrzeug laut Polizei führerscheinpflichtig und der Versicherungsschutz war erloschen. Gegen den 48-Jährigen wird wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde außerdem wegen des
Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Mit fast 80 Sachen und auf Droge auf E-Scooter unterwegs
Manipuliertes Fahrzeug

Mannheim: Mit fast 80 Sachen und auf Droge auf E-Scooter unterwegs

Ein 48-Jähriger ist in Mannheim mit einem offenbar manipulierten E-Scooter fast 80 km/h gefahren und hat unter Cannabis-Einfluss gestanden.

vor 2 Stunden

Mannheim: Frau unter Drogen mit E-Scooter unterwegs 
Aus dem Verkehr gezogen

Mannheim: Frau unter Drogen mit E-Scooter unterwegs 

Am späten Abend kontrolliert die Polizei eine 30-Jährige auf dem Friedrichsring. Bei der Überprüfung machen die Beamten eine verdächtige Feststellung.

20.08.2026

Mannheim: 17-Jähriger mit fast 50 km/h auf E-Scooter unterwegs
Per App getunt

Mannheim: 17-Jähriger mit fast 50 km/h auf E-Scooter unterwegs

Eine Motorradstreife wird in Neuostheim auf den schnellen E-Scooter aufmerksam. Bei der Kontrolle entdecken die Beamten gleich mehrere Probleme.

12.08.2026

Mannheim: 16-Jähriger auf gestohlenem E-Scooter erwischt
Ermittlungen laufen

Mannheim: 16-Jähriger auf gestohlenem E-Scooter erwischt

Die Polizei kontrolliert in Mannheim einen Jugendlichen auf einem E-Scooter. Es stellt sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.

09.03.2026

Mannheim: 43-Jähriger unter Drogeneinfluss im Jungbusch unterwegs
Ohne gültiges Kennzeichen

Mannheim: 43-Jähriger unter Drogeneinfluss im Jungbusch unterwegs

Ein Autofahrer gerät durch sein abgelaufenes Kennzeichen ins Visier der Mannheimer Polizei. Bei der Kontrolle ist schnell klar: Der 43-Jährige steht unter Drogeneinfluss.

13.01.2026