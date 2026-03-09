Ermittlungen laufen

Mannheim: 16-Jähriger auf gestohlenem E-Scooter erwischt

Die Polizei kontrolliert in Mannheim einen Jugendlichen auf einem E-Scooter. Es stellt sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.

Der E-Scooter war als gestohlen gemeldet (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Mannheim. Ein 16-Jähriger ist am Samstagnachmittag auf einem gestohlenen E-Scooter durch Mannheim gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche um kurz vor 14.30 Uhr auf der Auerhahnstraße unterwegs. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie zunächst fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeugs nicht mehr aktuell war. Anschließend entdeckten sie zudem, dass der E-Scooter im Juni vergangenen Jahres als gestohlen gemeldet wurde.

Der 16-Jährige gab an, dass er den Roller billig von einem Bekannten erworben hätte. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun die weiteren Tathintergründe. Der Jugendliche muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls des E-Scooter beziehungsweise wegen Hehlerei verantworten. (sig)

