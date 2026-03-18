Europa League

Mit Härte ins Viertelfinale? Freiburger «Vorfreude riesig»

Der SC Freiburg will im Europa-League-Rückspiel gegen Genk auf Einsatz und Zweikampfhärte setzen. Ein wichtiger Spieler kehrt zurück.

Freiburgs Trainer Julian Schuster geht mit Zuversicht ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Genk. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Freiburgs Trainer Julian Schuster geht mit Zuversicht ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Genk. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Nach den zuletzt durchwachsenen Leistungen will der SC Freiburg das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League mit Härte und Leidenschaft angehen. Der Fußball-Bundesligist braucht nach dem 0:1 im Hinspiel beim KRC Genk am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um erstmals ins Viertelfinale des Wettbewerbs einzuziehen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Damit würde der Sport-Club etwas «Geschichtliches» schaffen, sagte Trainer Julian Schuster. «Man muss keinen in so einer Situation zusätzlich motivieren. Das sind Spiele, die man in seiner Karriere nicht so oft spielen darf.» Er spüre, «dass die Vorfreude riesig ist». Dennoch forderte Schuster seine Mannschaft dazu auf, «in den Zweikämpfen die nötige Härte zu haben. Darum geht es.»

«Gibt uns Sicherheit»: Eggestein nach Rotsperre zurück

Er sei «zuversichtlich, dass wir zu Hause den Rückstand, den es faktisch gibt, wettmachen», erklärte Patrick Osterhage, der wohl an der Seite von Maximilian Eggestein die Doppelsechs vor der Abwehr bilden wird. Eggestein fehlte in Genk wegen einer Rotsperre, soll den seit vier Pflichtspielen sieglosen Sport-Club nun aber zum Erfolg führen. «Er gibt uns natürlich auch eine Sicherheit», meinte Osterhage.

Neben der Mannschaft nahm Schuster auch die Fans mit in die Verantwortung. Es sei sehr wichtig, «dass diejenigen, die im Stadion sind, genügend Energie reinbringen», betonte der 40-Jährige. Mit dieser Leidenschaft auch auf den Tribünen könne das Weiterkommen gelingen. 

Ein kleiner Vorteil für Freiburg könnte sein, dass Genk der gelbgesperrte Zakaria El Ouahdi fehlt. Er gilt als einer der besten Rechtsverteidiger der belgischen Liga und erzielte im Hinspiel den 1:0-Siegtreffer für den KRC.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viertelfinal-Traum wackelt: SC Freiburg verliert in Genk
Europa League

Viertelfinal-Traum wackelt: SC Freiburg verliert in Genk

Ein Dämpfer für die Breisgauer: Trotz Chancen und eines Pfostentreffers hat Freiburg auswärts weiter Probleme. Im Rückspiel soll dennoch ein historischer Schritt gelingen.

12.03.2026

«Sehr besonders»: Freiburg will erstmals ins Viertelfinale
Europa League

«Sehr besonders»: Freiburg will erstmals ins Viertelfinale

Zweimal schied der SC Freiburg in der Europa League im Achtelfinale aus. Nun will der Bundesligist gegen Genk zum ersten Mal die Runde der letzten Acht erreichen - und damit etwas «Historisches».

11.03.2026

VfB Stuttgart trifft auf Porto - Freiburg spielt gegen Genk
Europa League

VfB Stuttgart trifft auf Porto - Freiburg spielt gegen Genk

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wissen nun, auf wen sie im März im Achtelfinale der Europa League treffen. Der Rückspiel-Termin der Stuttgarter ist offen.

27.02.2026

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf
Europa League

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf

Gleich drei Spieler fehlen dem Team von Freiburg-Trainer Schuster im Duell mit Pilsen. Wie er den Konkurrenzkampf trotz der Ausfälle einschätzt.

26.11.2025

Attraktive Europa-League-Gegner für Stuttgart und Freiburg
Auslosung in Monaco

Attraktive Europa-League-Gegner für Stuttgart und Freiburg

Die Europa-League-Gegner der Fußball-Bundesligisten in der Ligaphase stehen fest. Vor allem die Fans des VfB Stuttgart dürfen sich auf packende Europapokal-Abende freuen.

29.08.2025