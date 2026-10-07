Mit Hubschraubern und Pferden: Suche nach vermisstem Mann
Ein 79-Jähriger will zur Ruine Ebersburg laufen – und verschwindet. Nun läuft eine große Suchaktion nach dem Senior.
Ebersburg (dpa/lhe) - Mit Hubschraubern, Drohnen, Rettungshunden und sogar Polizeipferden suchen Einsatzkräfte bei Ebersburg in Osthessen nach einem vermissten Mann. Der 79-Jährige ist seit Dienstagvormittag verschwunden, wie die Polizei mitteilte. «Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet», hieß es.
Der Senior wollte demnach zur Ruine Ebersburg laufen und wurde zuletzt in Oberrod gesehen. An der intensiven Suchaktion beteiligten sich nach Polizeiangaben bislang viele Einsatzkräfte. Noch gebe es aber keine Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Vermissten. Die Suche dauere an.