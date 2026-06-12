Suche nach vermisstem Schwimmer geht weiter
Leichensuchhunde schlagen am See in Babenhausen an, doch eine Vermisstenmeldung fehlt weiterhin. Wie geht die Polizei jetzt vor?
Babenhausen (dpa/lhe) - Die Polizei wird ihre Suche nach einem mutmaßlich vermissten Schwimmer in einem Baggersee im südhessischen Babenhausen wieder aufnehmen. Leichensuchhunde hätten bei der Suchaktion vergangene Woche angeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Wann die Suche mit Tauchern und Hunden wieder fortgesetzt wird, war zunächst unklar.
Zudem ist weiterhin nicht geklärt, ob tatsächlich ein Schwimmer in dem See untergegangen ist. Dies hatte Ende Mai eine Zeugin berichtet. Eine Vermisstenmeldung liegt der Polizei weiterhin nicht vor.