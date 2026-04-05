Mit Messer zugestochen - 17- und 19-Jähriger festgenommen
Die Polizei wird zu einer Auseinandersetzung mit fünf Menschen gerufen. Sie findet einen 18-Jährigen mit Schnittwunden. Die mutmaßlichen Täter sind geflohen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Nacht soll ein Mann mit einem Messer auf einen am Boden liegenden 18-Jährigen eingestochen haben. Zuvor sei eine Auseinandersetzung zwischen fünf Menschen in Frankfurt gemeldet worden, teilte die Polizei mit. In dem Gerangel sei auch Pfefferspray eingesetzt worden.
Zwei Menschen seien dann geflüchtet. Der 18-Jährige habe oberflächliche Schnittverletzungen am Rücken und der Schulter gehabt. Bei einer Fahndung nahm die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren am Hauptbahnhof fest, wie es in der Mitteilung hieß. Bei dem 17-Jährigen sei ein Taschenmesser gefunden worden. Beide wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nun wird ermittelt.