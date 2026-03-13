Schulstreit

Schüler mutmaßlich mit Messer verletzt

Ein 17-Jähriger muss nach einem Streit in der Schule mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen.

Ein Schüler verletzt einen anderen mutmaßlich mit einem Messer. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)
Ein Schüler verletzt einen anderen mutmaßlich mit einem Messer. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 18-jähriger Schüler hat bei einer Auseinandersetzung in Frankfurt einen anderen Schüler mutmaßlich mit einem Taschenmesser verletzt. Das 17-jährige Opfer musste mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt.

Der physischen Auseinandersetzung sei am Donnerstagvormittag ein Streit in der Schule vorangegangen. Die Verletzung brachte der ältere Schüler dem 17-Jährigen demnach in einer Nebenstraße bei. 

Der 18-jährige Tatverdächtige sei zunächst geflohen, habe sich aber kurz darauf auf einem Polizeirevier gestellt. Angaben der Polizei zufolge ermittelt sie gegen ihn wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

