Wetzlar (dpa/lhe) - Auf dem Weg zur Schule soll ein 12-Jähriger einen 13 Jahre alten Mitschüler in Wetzlar mit einem Messer am Bein verletzt haben. Der 13-Jährige erlitt eine etwa drei Zentimeter tiefe Wunde am Bein und wurde im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte.