Mit Nacktbildern erpresst - Hunderte Betroffene

Wiesbaden/Eschborn (dpa/lhe) - Tausende Menschen werden in Deutschland nach Erkenntnissen der Polizei mit Nacktbildern oder intimen Videos erpresst. Auch in Hessen gibt es immer wieder Opfer dieser Masche, die Sextortion genannt wird.

So wurden 2022 nach Angaben des Hessischen Landeskriminalamtes Fälle im mittleren dreistelligen Bereich von der Polizei erfasst, im Jahr 2023 Fälle im niedrigen dreistelligen Bereich. «Da viele Opfer von Sextortion aus Scham oder Angst keine Strafanzeige bei der Polizei stellen, ist in diesem Phänomenbereich von einer hohen Dunkelziffer auszugehen», sagt eine Sprecherin der Behörde.

Ziel der Täter sei es, dass sich ihre potenziellen Opfer vor einer Webcam ausziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vornehmen. Im Anschluss werde das Opfer erpresst. «Die Täter haben gelernt, dass gerade Erpressungen mit pornografischem Hintergrund Opfer dazu bringen, gefordertes Lösegeld zu zahlen», so die Sprecherin. Dabei handelten die Opfer meist aus Scham und Angst vor möglichen persönlichen Konsequenzen.

In den meisten Fällen handele es sich um sogenannte Hacker-Fakes, erklärt die Sprecherin. «Die Täter geben vor, dass sie die Kontrolle über die Webcam des Opfers erlangt haben und im Besitz des darauf erstellten Bildmaterials sind.» Wie die Vergangenheit gezeigt habe, sei aber auch nicht auszuschließen, dass die Täter Sicherheitslücken ausnutzten und unbemerkt Zugriff auf die Webcams ihrer Opfer erlangten.

«Die meisten Fälle werden von organisierten Banden begangen, die aus dem Ausland operieren und auf sogenannte Bots zurückgreifen, um ihre Erpresserschreiben per E-Mail zu verteilen», erklärt die Sprecherin. Bei Bots handelt es sich um Softwareprogramme, die im Internet automatisiert aktiv sind und wiederholt die gleiche Aufgabe ausführen.

Jugendliche seien besonders leichte Beute. «Sie sind verliebt, haben die rosarote Brille auf», sagt Warncke. Die Opfer hätten Angst davor, was mit den Fotos im Netz passiert, davor, dass das Umfeld davon erfährt. «Deshalb wird ja auch oft bezahlt.» Besonders in der Schule würden Betroffene gemobbt, wenn die Fotos publik würden. In einem Fall habe ein Mädchen die Hänseleien nicht mehr ausgehalten und die Schule wechseln müssen, berichtet Warncke.