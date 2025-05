Mannheim: 22-Jähriger mit Waffe erpresst

Mannheim. Ein bislang Unbekannter hat einen 22-Jährigen am Dienstagabend mit einer Waffe erpresst. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Täter zunächst kurz vor 22 Uhr in der Rheinhäuser Straße in Mannheim dem jungen Mann Betäubungsmittel anzudrehen. Nachdem dieser irritiert abgelehnt hatte, verfolgte der Unbekannte den 22-Jährigen und forderte Bargeld von ihm.