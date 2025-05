Mannheim: Imbiss in Seckenheim - Täter bedrohen Mitarbeiter mit Waffe

Mannheim. Ein Imbiss ist am Sonntagabend im Mannheimer Stadtteil Seckenheim überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, bedrohten die zwei Unbekannten einen Angestellten des Schnellrestaurants in der Seckenheimer Hauptstraße mit einer Waffe und forderten ihn auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Der Mitarbeiter öffnete die daraufhin die Kasse und die Täter nahmen mehrere Hundert Euro an sich. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Maxauer Straße. Der Mitarbeiter blieb des Schnellrestaurants blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sollen sich beim Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 melden. (heh)