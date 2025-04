Mannheim. Bei Bauarbeiten in der Badener Straße im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Stadt Mannheim berichtet, mussten Anwohner im Umkreis von circa 300 Metern um die Fundstelle evakuiert werden (anfänglich war die Rede von 450 Metern). Dafür wurde in der Richard-Möll-Halle (Innerer Heckweg 5) in Seckenheim eine Anlaufstelle eingerichtet. Dort suchten etwa 100 Menschen Schutz. Mittlerweile wurde die Fliegerbombe entschärft und die Evakuierung aufgehoben.