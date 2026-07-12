Brand auf der Autobahn

Mit Passagieren an Bord: Reifen von Reisebus brennt

Mitten auf der A96 fängt an einem Reisebus ein Reifen Feuer. Fahrgäste müssen den Bus verlassen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem Brand kam.

Mitten auf der A96 fängt an einem Reisebus ein Reifen Feuer. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Mitten auf der A96 fängt an einem Reisebus ein Reifen Feuer. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - An einem Reisebus mit 33 Menschen an Bord hat auf der Autobahn ein Reifen Feuer gefangen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Der Bus war am Dienstagabend auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. Vermutlich nach einem Reifenplatzer geriet der linke Hinterreifen in Brand. Polizisten konnten die Flammen zunächst mit einem Feuerlöscher eindämmen, die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig.

Die Fahrgäste verließen den Bus und wurden von Einsatzkräften betreut. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

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