Mit Pfefferpistole ins Gesicht geschossen
Das Opfer wurde schwer an den Augen verletzt und musste notoperiert werden. Die Polizei sucht Zeugen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer schweren Körperverletzung mit einer Pfefferpistole in Frankfurt sucht die Polizei Zeugen. Das 50 Jahre alte Opfer erlitt durch den Schuss schwere Verletzungen im Augenbereich und musste im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Beamten berichteten.
Der Mann war am Mittwochabend auf seinem Kleinkraftrad im Frankfurter Westend unterwegs. Auf einem Platz kam es zu einer Auseinandersetzung mit zwei Personen auf einem E-Scooter. «Im Rahmen der verbalen Streitigkeiten soll einer der Männer plötzlich eine Pfefferpistole gezogen und dem 50-Jährigen aus kürzester Distanz ins Gesicht geschossen haben.»
Anschließend entfernten sich beide Männer unerkannt vom Tatort. Sie waren auf einem auffälligen pinkfarbenen Roller unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.