Mit rund drei Promille am Lkw-Steuer - Unfall auf A5

Im Anschluss wurde dem Mann auf der Polizeistation Blut entnommen. Der 56-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft unter anderem an, den Führerschein zu beschlagnahmen. Bei dem Unfall im Wetteraukreis am Dienstag ist laut Polizei «lediglich geringer Sachschaden» entstanden.