Mit Schusswaffe Tankstelle überfallen
Ein Mann betritt eine Tankstelle. In der Hand hält er eine Schusswaffe und fordert von einem Mitarbeiter Geld und Zigaretten.
Wabern (dpa/lhe) - Mit einer Schusswaffe hat ein Mann laut Polizei eine Tankstelle in Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) überfallen. Er forderte mit der vorgehaltenen Waffe von dem Mitarbeiter am Samstag Geld und Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Seine Beute habe er dann in die Tüte eines Discounters gepackt und sei geflohen.
Die Beamten suchen nach dem bislang unbekannten Flüchtigen. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt. Zu der Tatwaffe und der Höhe der Beute machte die Polizei keine näheren Angaben.