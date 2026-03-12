Mit Tablet und Internet umgehen lernen – Projekt in Kitas
Ein Tier auf ein Blatt Papier malen und dann in einen digitalen Bauernhof einziehen lassen? Das ist ein Beispiel, wie Kita-Kinder den Umgang mit digitalen Medien lernen sollen.
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Sicher und altersgerecht: Mit dem Projekt «WebbyVersum» sollen Kinder bereits in Kitas den Umgang mit digitalen Medien lernen. Das Projekt werde nach der Pilotphase jetzt bundesweit ausgerollt, teilte die Techniker Krankenkasse Hessen mit.
An dem Pilotprojekt nahmen demnach zwölf Kitas in Hessen teil. Wie mache ich mit einem Tablet Bilder in der Kita? Wie finde ich Informationen zu Tieren und Vulkanen? Und was unterscheidet ein Bilderbuch von einer App? An diese Fragen sollen die Kinder herangeführt werden.
«Wir möchten, dass Kinder nicht nur geschützt werden, sondern altersgerecht begleitet lernen, digitale Medien zu verstehen, zielgerichtet zu nutzen und erste verantwortliche Entscheidungen zu treffen», sagt Barbara Voß, Leiterin der Landesvertretung der TK in Hessen. Bildschirmzeit könne die Gesundheit von Kleinkindern erheblich beeinträchtigen. «Deshalb setzen wir bewusst früh an und begleiten Kinder auf ihrem Weg in die digitale Welt, damit sie einen gesunden und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien entwickeln.»
Digitale und analoge Angebote Hand in Hand
Ines Sura-Rosenstock, Juniorprofessorin am Lehrstuhl für Medienpädagogik und Medienbildung der Universität Greifswald, entwickelte mit ihrem Team die Materialien für das Projekt. So gibt es die App «Fiete Bastelversum», bei der Kinder Tiere auf Papier malen, sie abfotografieren und in einen digitalen Bauernhof integrieren. Im Kinderbuch «Lotta und Klicks» wiederum gehe es um den Medienumgang in der Familie. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas werden laut Krankenkasse geschult, ein Elternabend und ein Podcast soll Eltern an Bord holen.
Die Evangelische Kita Riedberg in Frankfurt hat bei dem Pilotprojekt mitgemacht. Die Leiterin Annette Buchmann sagte laut Mitteilung: «Besonders wichtig ist uns, dass digitale und analoge Angebote Hand in Hand gehen: Wir basteln, malen und bewegen uns genauso wie bisher und setzen digitale Tools ganz gezielt als zusätzlichen Lern- und Erlebnisraum ein.» So komme man früh mit den Kindern ins Gespräch darüber, was digitale Medien könnten und was sie nicht ersetzten.