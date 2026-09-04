Mit Traumtoren - VfB feiert Sieg gegen Köln

Stuttgart (dpa) - Mit Traumtoren hat der hoch gehandelte VfB Stuttgart seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Eine Woche nach der 1:5-Lehrstunde beim FC Bayern München setzten sich die Schwaben zum Auftakt des zweiten Spieltages verdient mit 4:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln durch. «Das ist wirklich ein Traum, heute hat alles gepasst. Wir wollten unbedingt eine Reaktion zeigen auf das Bayern-Spiel und das ist uns gelungen», sagte Torschütze Grischa Prömel.

Marokkos WM-Teilnehmer Bilal El Khannouss traf nach einem sehenswerten Sololauf (39. Minute) und war auch an der Vorbereitung des 2:0 beteiligt. Neuzugang Prömel (60.) und Ermedin Demirovic ebenfalls per Alleingang (75.) machten alles klar. Josha Vagnoma legte per Volleyschuss noch nach (90.).

«Das tut als Torwart extrem weh. Ich glaube, dass vier einfach zu viel sind. Wir haben sie hier und da einfach eingeladen», klagte Kölns Keeper Marvin Schwäbe nach dem Abpfiff bei Sky. Der als «Man of the match» ausgezeichnete El Khannouss sprach von einer «tollen Vorstellung» seines Teams: «Wir haben das Spiel gut gemanagt.»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor 60.000 Zuschauern und Bundestrainer Jürgen Klopp, wie in der Woche zuvor in München Stadion-Zuschauer, hätte der VfB-Erfolg angesichts zweier Aluminium-Treffer und Chancenwucher auch höher ausfallen können. Doch für den Auftakt in der Champions League am Mittwoch gegen Viking Stavanger zeigte sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gerüstet.

Köln drückte zu Beginn der zweiten Hälfte auf den Ausgleich, verpasste aber nach dem 3:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim zum Saisonstart das nächste Achtungszeichen. Zu mehr als dem 1:3 durch ein Eigentor von Ramon Hendriks reichte es nicht (81.)

Mit einem Fanmarsch, der traditionsreichen Karawane Cannstatt, hatten sich die Fans auf das erste Heimspiel der Saison eingestimmt. «Wir freuen uns extrem, was da draußen wieder los war. Jetzt geht die Saison richtig los», hatte VfB-Coach Sebastian Hoeneß bei Sky gesagt und sich gerührt gezeigt. «Die Leute haben richtig Lust, immer mehr, immer mehr. Ja, das bewegt mich.»

Vagnoman und Pejcinovic verpassen Führung

Bei sommerlichen Temperaturen mit anfangs um die 28 Grad Celsius wollte der VfB «sofort Druck machen, viel nach vorn spielen», wie Hoeneß ankündigte. Und seine Elf legte entschlossen los. Der Anpfiff verzögerte sich kurz, weil Kölner Fans Pyrotechnik zündeten. Dann schien die Führung nur eine Frage der Zeit.

Doch erst wenige Minuten vor der Halbzeit belohnte El Khannouss die Gastgeber. Per Alleingang tankte er sich durch die Kölner Defensive, tunnelte Luka Lotschoschwili und traf ins linke untere Eck.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Die Kölner waren über weite Strecken in die Defensive gedrängt. So hätte VfB-Rechtsverteidiger Josha Vagnoman das 1:0 erzielen müssen, traf aber aus rund zwei Metern Entfernung nur die Latte (9.). Gut fünf Minuten später schepperte es nach einem Kopfball von Dzenan Pejcinovic zum zweiten Mal am Querbalken. Auch Deniz Undav und Prömel wandelten ihre Chancen nicht in Zählbares um.

Foto: Tom Weller/dpa Josha Vagnoman vergab die Riesenchance auf das 1:0.

VfB-Torhüter Bredlow gefordert

Der FC hatte auf seine Torschützen vom Saisonauftakt verzichten müssen. Toptalent Said El Mala und der eingewechselte Doppelpacker Thijs Dallinga fehlten krankheitsbedingt. In der Offensive kam zunächst wenig, doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild.

Mit den Einwechslungen von Ellyes Skhiri und Mikey Moore wurde der FC deutlich gefährlicher. Plötzlich wackelten die Stuttgarter. VfB-Torwart Fabian Bredlow musste beim schwungvollen Beginn der Gäste in Hälfte zwei mehrfach die Führung retten.