Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart eröffnet gegen Köln den zweiten Spieltag

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln: Mit diesem Duell beginnt der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Deniz Undav möchte mit dem VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln den ersten Saisonsieg feiern. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Deniz Undav möchte mit dem VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln den ersten Saisonsieg feiern. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart strebt zum Auftakt des zweiten Spieltags der Fußball-Bundesliga die Wiedergutmachung für das 1:5 beim FC Bayern München an. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß empfangen heute Abend (20.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln. 

Anders als die Stuttgarter starteten die Kölner von Trainer René Wagner erfolgreich in die neue Bundesliga-Spielzeit. Die Torschützen vom 3:2 gegen die TSG Hoffenheim drohen allerdings auszufallen. Toptalent Said El Mala und Doppelpacker Thijs Dallinga waren vor dem Auswärtstrip nach Stuttgart krank. 

Für den VfB wird die Partie zugleich zur letzten Prüfung vor dem Auftakt in die Champions-League-Saison am Mittwoch gegen den norwegischen Club Viking Stavanger.

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