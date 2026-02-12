VfB bangt vor Köln-Duell um Schlüsselspieler Stiller

Stuttgart (dpa) - Dem VfB Stuttgart droht im Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Ausfall von Schlüsselspieler Angelo Stiller. Der Mittelfeldmann fehlte in dieser Woche bisher wegen einer leichten Erkältung im Training. «Es wird eng. Wir wollen behutsam vorgehen», sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Keine Alternative ist weiterhin Stillers angeschlagener Mittelfeldkollege Nikolas Nartey. Auch Dauer-Pechvogel Justin Diehl kann wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich gegen seinen Ex-Verein nicht dabei sein. Tiago Tomás steht dagegen nach seinen Problemen am Oberschenkel wieder zur Verfügung.

Hoeneß setzt auf Reaktion nach ungewohnter Vorbereitung

VfB-Coach Hoeneß brennt darauf, nach dem 1:2 beim FC St. Pauli und einer ungewohnten Vorbereitung Wiedergutmachung zu betreiben. Erstmals seit dem Neustart in diesem Jahr hatten die Schwaben kein Spiel unter der Woche zu bestreiten.

Foto: Christian Charisius/dpa Voller Fokus auf die nächste Aufgabe: Die Niederlage gegen den FC St. Pauli möchte Sebastian Hoeneß mit dem VfB gegen Köln wettmachen. (Archivbild)

«Ich hatte schon das Gefühl, dass es den Effekt hatte, den wir uns erhofft hatten», sagte Hoeneß über die Ruhe mit zwei freien Tagen zum Wochenstart.

«Zentral ist, dass wir jetzt eine gute Reaktion zeigen am Samstag», so der Coach, «ein gutes Spiel zeigen, mit viel Power und Intensität und gut starten in den nächsten Block von hoffentlich noch vielen Englischen Wochen.»

