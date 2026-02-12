Fußball-Bundesliga

VfB bangt vor Köln-Duell um Schlüsselspieler Stiller

Nach der Niederlage beim FC St. Pauli strebt der VfB Stuttgart Wiedergutmachung an. Doch der Einsatz des Taktgebers steht auf der Kippe.

Hinter dem Einsatz von Angelo Stiller steht ein Fragezeichen. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Hinter dem Einsatz von Angelo Stiller steht ein Fragezeichen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Dem VfB Stuttgart droht im Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Ausfall von Schlüsselspieler Angelo Stiller. Der Mittelfeldmann fehlte in dieser Woche bisher wegen einer leichten Erkältung im Training. «Es wird eng. Wir wollen behutsam vorgehen», sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Keine Alternative ist weiterhin Stillers angeschlagener Mittelfeldkollege Nikolas Nartey. Auch Dauer-Pechvogel Justin Diehl kann wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich gegen seinen Ex-Verein nicht dabei sein. Tiago Tomás steht dagegen nach seinen Problemen am Oberschenkel wieder zur Verfügung.

Hoeneß setzt auf Reaktion nach ungewohnter Vorbereitung

VfB-Coach Hoeneß brennt darauf, nach dem 1:2 beim FC St. Pauli und einer ungewohnten Vorbereitung Wiedergutmachung zu betreiben. Erstmals seit dem Neustart in diesem Jahr hatten die Schwaben kein Spiel unter der Woche zu bestreiten. 

Voller Fokus auf die nächste Aufgabe: Die Niederlage gegen den FC St. Pauli möchte Sebastian Hoeneß mit dem VfB gegen Köln wettmachen. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Voller Fokus auf die nächste Aufgabe: Die Niederlage gegen den FC St. Pauli möchte Sebastian Hoeneß mit dem VfB gegen Köln wettmachen. (Archivbild)

«Ich hatte schon das Gefühl, dass es den Effekt hatte, den wir uns erhofft hatten», sagte Hoeneß über die Ruhe mit zwei freien Tagen zum Wochenstart.
«Zentral ist, dass wir jetzt eine gute Reaktion zeigen am Samstag», so der Coach, «ein gutes Spiel zeigen, mit viel Power und Intensität und gut starten in den nächsten Block von hoffentlich noch vielen Englischen Wochen.»

Mit einem Heimsieg kann der VfB seine Ambitionen untermauern, sich wieder für den Europapokal zu qualifizieren. Am kommenden Donnerstag geht es dann weiter mit dem Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow in den Playoffs der Europa League.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update
Europa League

Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update

Die Aufgabe des VfB ist attraktiv und schwierig. In Rom müssen die Stuttgarter für den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League punkten. Hinter einem zentralen Spieler steht ein Fragezeichen.

21.01.2026

Pokal-Einsatz von Stiller wird zur Last-Minute-Entscheidung
VfB-Sorgen um Führungsspieler

Pokal-Einsatz von Stiller wird zur Last-Minute-Entscheidung

Spielt er oder spielt er nicht? Das Fragezeichen hinter dem Einsatz von Stiller beschäftigt die VfB-Fans. Am Tag vor dem DFB-Pokal-Finale äußert sich der Trainer.

23.05.2025

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller
Fußball-Bundesliga

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller

Der VfB Stuttgart muss in Leipzig auf einen Leistungsträger verzichten. Wer den verletzten Angelo Stiller im Duell mit RB vertreten wird, hat Sebastian Hoeneß bereits verraten.

15.05.2025

Wechselgefahr? Hoeneß sieht Stiller am richtigen Ort
Fußball-Bundesliga

Wechselgefahr? Hoeneß sieht Stiller am richtigen Ort

Drohen dem VfB bei einem Verpassen des Europapokals wieder namhafte Abgänge? Trainer Hoeneß bleibt entspannt - zumindest mit Blick auf Stratege Stiller. Auch zum Franzosen Millot äußert er sich.

31.03.2025

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nationalspieler Stiller
Fußball

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nationalspieler Stiller

Er gehört zu den Lieblingsschülern von Trainer Sebastian Hoeneß: Angelo Stiller. Jetzt hat der Nationalspieler vorzeitig beim VfB Stuttgart um ein weiteres Jahr verlängert.

28.01.2025