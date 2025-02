Bayern eröffnen beim VfB den 24. Bundesliga-Spieltag

Stuttgart (dpa) - Mit dem Südgipfel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München startet am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) der 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister kann nach der großen Feier zu seinem 125. Geburtstag den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze vorübergehend auf elf Punkte ausbauen. Vor allem wollen die Münchner sich aber weiteres Selbstvertrauen für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die Werkself am kommenden Mittwoch holen.