Bild
Kriminalität

Mit Waffen im Auto - Gesuchter flieht und überschlägt sich

Die Polizei entdeckte bei dem Fahrer mehr als nur einen offenen Haftbefehl.

Eine Verkehrskontrolle in Hanau endet mit einem spektakulären Fluchtversuch. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Verkehrskontrolle in Hanau endet mit einem spektakulären Fluchtversuch. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mit Haftbefehl gesuchter Mann flieht vor Kontrolle
Polizei-Erfolg

Mit Haftbefehl gesuchter Mann flieht vor Kontrolle

Als sich die Streife nähert, rennt er davon und stößt dabei zwei Beamte um. Aber der Mann kommt nicht weit.

23.08.2025

Drogenfund bei Kontrolle: Haftbefehl gegen 17-Jährigen
Kriminalität

Drogenfund bei Kontrolle: Haftbefehl gegen 17-Jährigen

Zwei Jugendliche geraten in eine Verkehrskontrolle. In ihrem Auto finden die Beamten Drogen. Daraufhin folgen weitere Durchsuchungen.

12.08.2025

26-Jährige verliert Kontrolle über Auto und überschlägt sich
Fahrerin schwer verletzt

26-Jährige verliert Kontrolle über Auto und überschlägt sich

Die Frau wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

13.07.2025

Per Haftbefehl Gesuchter versteckt sich hinter Wäscheberg
Kriminalität

Per Haftbefehl Gesuchter versteckt sich hinter Wäscheberg

Als die Polizei mit einem Haftbefehl vor seiner Tür steht, versteckt sich ein 36-Jähriger in seinem Schlafzimmer - hinter einem Berg Wäsche. Gebracht hat ihm das nichts.

23.08.2024

Auto überschlägt sich: Fahrer flieht
Rheingau-Taunus-Kreis

Auto überschlägt sich: Fahrer flieht

27.03.2024