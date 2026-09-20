Beim Abschleppen

Mitarbeiter von Abschleppdienst im Einsatz beschossen

Schüsse auf einen Abschleppdienst: Die Täter fliehen, das aufgeladene Auto geht verloren. Was steckt hinter dem Angriff in Frankfurt-Eckenheim?

Die Polizei fahndet nach einer Gruppe junger Männer, die Mitarbeiter eines Abschleppdienstes beschossen haben. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei fahndet nach einer Gruppe junger Männer, die Mitarbeiter eines Abschleppdienstes beschossen haben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mitarbeiter eines Abschleppdienstes sind in Frankfurt beim Abschleppen eines Autos beschossen worden. Die Mitarbeiter blieben unverletzt. Sie seien mit dem Abschleppwagen geflüchtet und hätten dabei das aufgeladene Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Frankfurt mit.

Tatverdächtig sei eine Gruppe junge Männer. Diese seien nach der Tat am Samstagnachmittag in Frankfurt-Eckenheim geflüchtet. Nach ihnen werde mit Hochdruck gefahndet.

Nach den Ermittlungen sollte das Auto eines 18-Jährigen abgeschleppt werden. Dabei sei es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Abschleppdienstes gekommen: Der 18-Jährige habe ihn angegriffen und verletzt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Mitarbeiter begab sich demnach in ein Krankenhaus und verständigte einen Kollegen, der den Abschleppwagen holen sollte. Dieser sei mit einem zweiten Menschen in einem Kleinwagen dorthin gefahren. Als sie das Fahrzeug aufgeladen hatten, wurden sie unvermittelt beschossen, wie es hieß.

Polizei: Kein Zusammenhang zu Explosionen

Mit welcher Waffe geschossen worden sei, werde noch ermittelt, sagte eine Sprecherin. Unklar sei auch noch, ob mehrere Waffen genutzt worden seien. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit den Explosionen der vergangenen Tage, den sogenannten Vaas-Delikten («Violence as a Service», deutsch: Gewalt als Dienstleistung), aus.

In Frankfurt hatte es vergangenen Donnerstag auf der Berger Straße und auf der Zeil Detonationen gegeben, ebenso wie in den vergangenen Tagen bereits zweimal in Frankfurt und einmal in Offenbach. In allen Fällen gab es keine Verletzten, aber erheblichen Schaden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannte behindern und bedrohen Abschleppdienst
Zeugenaufruf

Unbekannte behindern und bedrohen Abschleppdienst

Ein Abschlepp-Einsatz in Frankfurt eskaliert als die Mitarbeiter mit einem «waffenähnlichen» Gegenstand bedroht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

14.05.2026

Wagen beschossen - Insasse unverletzt
Frankfurt-Bornheim

Wagen beschossen - Insasse unverletzt

Eine Anwohnerin hört am Morgen Knallgeräusche, sie alarmiert den Notruf. Mehrere Streifenwagen werden angefordert.

09.01.2026

Nächtliche Schüsse in Frankfurt
Kriminalität

Nächtliche Schüsse in Frankfurt

In Fechenheim sind am frühen Freitagmorgen Schüsse auf ein Wohnhaus gefallen. Eine Spur führt nach Offenbach. Die Polizei ermittelt.

30.05.2025

Schüsse im Amt: Angeklagter berichtet über Wut auf Behörde
Überfall Sozialamt

Schüsse im Amt: Angeklagter berichtet über Wut auf Behörde

"Los, Soldat" soll dem Mann eine innere Stimme gesagt haben, bevor er mit einer Softair-Pistole Mitarbeiter einer Behörde bedroht und beschießt. Nach einem Telefonat mit seiner Mutter ergibt er sich.

16.10.2024

Polizeieinsatz

Geldautomat in Frankfurt-Eckenheim gesprengt

09.07.2023