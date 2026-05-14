Unbekannte behindern und bedrohen Abschleppdienst
Ein Abschlepp-Einsatz in Frankfurt eskaliert als die Mitarbeiter mit einem «waffenähnlichen» Gegenstand bedroht werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Frankfurt (dpa/lhe) - Mitarbeiter eines Abschleppdienstes sind bei einem Einsatz in Frankfurt bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, hinderte eine Personengruppe die Mitarbeiter am Mittwochabend am Abschleppen zweier Fahrzeuge, die eine Feuerwehreinfahrt blockierten. Einer der Unbekannten habe im Streit demnach einen «waffenähnlichen» Gegenstand gezogen und die beiden Mitarbeiter damit bedroht.
Diese seien daraufhin in ihr Fahrzeug geflüchtet. Die Personengruppe sei mit ihren Fahrzeugen weggefahren, hieß es. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.