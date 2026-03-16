Mitarbeiter zählen aus – Bürgerbüros nach Wahl eingeschränkt

Wiesbaden/Frankfurt/Hanau (dpa/lhe) - Geschlossene Bürgerämter, Einschränkungen in der Verwaltung, Notdienste im Standesamt: Weil städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Kommunalwahl Stimmzettel auszählen müssen, gibt es in vielen Städten Einschränkungen.

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In Frankfurt bleiben etwa Teile des Bürgeramts geschlossen, die Steuerabteilung und die Abteilung für Ordnungswidrigkeiten nehmen keine Termine an, wie eine Sprecherin mitteilte. «Die telefonische Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist reduziert», hieß es. «Dies gilt auch für die Behördennummer 115.»

In Darmstadt bleibt das Bürger- und Ordnungsamt von Montag bis Mittwoch für den Regelbetrieb ebenfalls geschlossen – in den Räumen des Amtes wird ausgezählt.

«Das gesamte Team des Bürgerbüros eingesetzt»

Ähnlich sieht es in der Landeshauptstadt Wiesbaden aus. Dort sind Ämter in der Hasengartenstraße 21, in der Gustav-Stresemann-Ring 15 sowie alle Ortsverwaltungen am Montag und eventuell auch am Dienstag geschlossen. «Die Stadt bittet um Verständnis und zusätzlich darum, die Stadtverwaltung insbesondere am Montag, 16. März, wegen des eingeschränkten Dienstbetriebes nicht aufzusuchen», schreibt die Stadt.

Aus Offenbach heißt es: «Für die Auszählung der Stimmzettel wird, wie bereits bei der letzten Kommunalwahl, an den drei Tagen nach der Wahl das gesamte Team des Bürgerbüros eingesetzt.» Es erhalte Unterstützung aus weiteren Teilen der Stadtverwaltung. Das Bürgerbüro bleibe bis Mittwoch geschlossen.

Notdienst im Standesamt in Kassel

In Kassel ist das Standesamt am Montag, Dienstag und Mittwoch komplett geschlossen, für Personenstandsurkunden und Beurkundung von Sterbefällen wurde ein Notdienst eingerichtet. Große Teile der Stadtverwaltung seien Dienstag und Mittwoch nur eingeschränkt erreichbar, schrieb eine Sprecherin.

In Hanau bleibt am Montag das Kulturforum geschlossen. «Alle sechs Bildungs- und Kultureinrichtungen, die im Kulturforum unter einem Dach vereint sind, sind an diesem Tag nicht erreichbar, da die Mitarbeitenden bei den Wahlen unterstützen», heißt es.