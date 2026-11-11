Gefährliche Körperverletzung

Mitbewohner mit Küchenmesser am Hals verletzt - Mann in Haft

Zwei Mitbewohner streiten sich in einer Wohnung im Landkreis Heilbronn. Die Lage eskaliert: Einer wird mit einem Messer verletzt, der andere festgenommen.

Polizisten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen in der Wohnung widerstandslos fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Polizisten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen in der Wohnung widerstandslos fest. (Symbolbild)

Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger steht im Verdacht, seinen 47-jährigen Mitbewohner in Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) mit einem Messer verletzt zu haben. Der Mann sitzt nun in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. In der Wohnung der Männer soll es am Sonntagabend zu einem Streit gekommen sein. Im Verlauf des Streits habe der Jüngere den Älteren mit einem Küchenmesser im Bereich des Halses verletzt. 

Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Er verließ es den Angaben zufolge nach der Wundversorgung bereits am selben Tag wieder. Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Verdächtigen in der Wohnung widerstandslos fest und stellten das Messer sicher.

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