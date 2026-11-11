Mitbewohner mit Küchenmesser am Hals verletzt - Mann in Haft

Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger steht im Verdacht, seinen 47-jährigen Mitbewohner in Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) mit einem Messer verletzt zu haben. Der Mann sitzt nun in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. In der Wohnung der Männer soll es am Sonntagabend zu einem Streit gekommen sein. Im Verlauf des Streits habe der Jüngere den Älteren mit einem Küchenmesser im Bereich des Halses verletzt.