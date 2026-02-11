Grünen-Spitzenkandidat

Mitten im Wahlkampf - Özdemir und Partnerin planen Hochzeit

Im Wahlkampf haben die Spitzenkandidaten einen eng getakteten Terminplan. Cem Özdemir hat nun trotzdem Zeit für ein privates Highlight gefunden.

Wollen bald Ehemann und Ehefrau sein: Grünen-Politiker Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wollen bald Ehemann und Ehefrau sein: Grünen-Politiker Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka. (Archivbild)

Stuttgart/Tübingen (dpa) - Es dürfte für den Politiker ein persönlicher Moment des Innehaltens im sonst so stressigen Landtagswahlkampf sein: Nur wenige Wochen vor der Landtagswahl wollen Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seine Partnerin Flavia Zaka heiraten. «Die Trauung findet im kleinsten Kreis statt», sagte Özdemir. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» über die Hochzeitspläne berichtet. Dem Blatt zufolge soll die Trauung noch im Februar stattfinden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Einer Sprecherin des Politikers zufolge wird das Paar von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer getraut. Dieser sei ein langjähriger Freund der Familie, so die Sprecherin. «Eine große Feier mit Freunden und Familie wird später im Jahr stattfinden.» Man bitte darum, die Privatsphäre des Paares bei dem für sie so bedeutenden Ereignis zu respektieren. 

Özdemirs Kontrahent bei der Landtagswahl, CDU-Landeschef Manuel Hagel, ließ ausrichten, er wünsche dem Paar «von Herzen alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Gottes Segen und viele gemeinsame, erfüllte Jahre.»

Der 60-Jährige ehemalige Bundesminister und die 40 Jahre alte Juristin aus Kanada bestätigten ihre Beziehung im August 2024. Seither trat das Paar bereits mehrfach gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf. So begleitete Zaka ihren Partner etwa bei den Bayreuther Festspielen und bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin. Auch beim Landespresseball im vergangenen November liefen die beiden gemeinsam über den roten Teppich. 

Zuvor war Özdemir 20 Jahre mit der Journalistin Pia Castro verheiratet. Das Paar hatte im November 2023 seine Trennung gemeinsam bekanntgegeben. Özdemir und Castro haben zusammen eine Tochter und einen Sohn.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
FDP-Landeschef Rülke verspottet Özdemir mit Plüschvogel
Dreikönigstreffen

FDP-Landeschef Rülke verspottet Özdemir mit Plüschvogel

Vogel-Vergleich als Seitenhieb: Özdemir schmücke sich im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg mit «fremden Federn». Rülke teilt beim Dreikönigstreffen gegen den Grünen-Spitzenkandidaten aus.

06.01.2026

Wirtschaft, Innovation, Attacke - Özdemir heizt Wahlkampf an
Landtagswahl 2026

Wirtschaft, Innovation, Attacke - Özdemir heizt Wahlkampf an

Die Umfragen sehen für die Grünen bislang alles andere als rosig aus. Der Spitzenkandidat gibt sich aber kämpferisch - und auch Ministerpräsident Kretschmann rät zu Gelassenheit.

13.12.2025

Özdemir bricht sich im Wahlkampf zwei Finger
Handballtraining

Özdemir bricht sich im Wahlkampf zwei Finger

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat im beginnenden Landtagswahlkampf offenbar mehr Körpereinsatz gezeigt als nötig. Beim Handballtraining bricht er sich zwei Finger - und nimmt es mit Humor.

12.11.2025

Özdemir zum Spitzenkandidaten der Südwest-Grünen gewählt
Landtagswahl 2026

Özdemir zum Spitzenkandidaten der Südwest-Grünen gewählt

Dass er es machen will, sagte er vor Monaten – nun ist der ehemalige Bundesminister offiziell zum Ministerpräsidenten-Kandidaten der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg gekürt worden.

24.05.2025

Özdemir zum Spitzenkandidaten der Südwest-Grünen gewählt

24.05.2025