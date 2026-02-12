Heirat kurz vor der Wahl

Palmer zur Özdemir-Hochzeit: Wintertermin ist nicht unüblich

Im Winter heiraten? Das sei nicht gerade üblich, heißt es. Doch ist Özdemirs Hochzeitstermin wirklich der Wahlkampf-Strategie geschuldet? Der Tübinger Oberbürgermeister und Standesbeamte widerspricht.

Stehen sich nicht nur politisch nahe: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) wird auch die Trauung von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka übernehmen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Stehen sich nicht nur politisch nahe: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) wird auch die Trauung von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka übernehmen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenige Wochen vor der Landtagswahl will Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir seine Partnerin Flavia Zaka heiraten - und das mitten im kalten Winter. Medienberichten zufolge soll die Hochzeit am Samstag, dem Valentinstag, stattfinden. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der das Paar als Standesbeamter in Tübingen trauen wird, findet den Termin nicht unüblich. 

Die Termine im Tübinger Standesamt für den kommenden Samstag seien seit langer Zeit ausgebucht, schrieb Palmer in einem Post auf Facebook. «Viele Paare nehmen den Winter in Kauf, um am Tag der Liebe zu heiraten.» Dafür mache man in Tübingen das Rathaus sogar am Wochenende auf, so Palmer.

Eine Sprecherin des Paares hatte am Mittwoch entsprechende Medienberichte über die geplante Hochzeit des Grünen-Spitzenkandidaten mit seiner Partnerin Flavia Zaka bestätigt. Die Trauung werde im kleinsten Kreis stattfinden und eine große Feier mit Freunden und Familie dann später im Jahr. 

Der 60-Jährige ehemalige Bundesminister und die 40 Jahre alte Juristin aus Kanada bestätigten ihre Beziehung im August 2024. Seither trat das Paar bereits mehrfach gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf. So begleitete Zaka ihren Partner etwa bei den Bayreuther Festspielen und bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin. Auch beim Landespresseball im vergangenen November liefen die beiden gemeinsam über den roten Teppich.

