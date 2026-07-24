Mix aus Sonne und Gewitter am Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen können sich die Menschen zunächst auf sonniges Wetter freuen. Ab Sonntag wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber wieder unbeständiger. Dann sind auch Regen und Gewitter zu erwarten.

Am Freitag wird es den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und im Norden mitunter wolkig. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad im Norden und bei 28 Grad an der Bergstraße. Es weht ein schwacher Wind.

Temperaturen klettern auf mehr als 30 Grad

Am Samstag geht es laut DWD heiter bis sonnig weiter. Regen ist demnach nicht in Sicht. Die Temperaturen klettern auf 29 bis 33 Grad. Dazu weht ein weiterhin meist schwacher Wind.

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