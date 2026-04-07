Mo Dahoud verlässt Eintracht Frankfurt
Der zweimalige Nationalspieler Mo Dahoud muss oft bei der Eintracht um seinen Platz kämpfen. Nun zieht es ihn weg aus Frankfurt.
Frankfurt/Main (dpa) - Mittelfeldspieler Mo Dahoud verlässt Eintracht Frankfurt im Sommer. Der auslaufende Vertrag des 30-Jährigen werde in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert, teilte der hessische Fußball-Bundesligist mit. Dahoud war 2024 vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zur Eintracht gekommen und bestritt bisher insgesamt 35 Begegnungen (drei Tore) für die Frankfurter.
Einst bei Dortmund und Mönchengladbach
Dahoud spielte früher unter anderem für Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. «Mo hat sich bei uns stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich darüber hinaus immer professionell verhalten», sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Über den künftigen Arbeitgeber des Profis machte die Eintracht keine Angaben.