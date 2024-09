Dahoud will bei Eintracht neu durchstarten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt will Mahmoud Dahoud an seine frühere Form anknüpfen, die den Mittelfeldspieler einst bis in die deutsche Nationalmannschaft gebracht hatte. «Ich will der Mannschaft helfen, will Verantwortung übernehmen und ein Führungsspieler sein», sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde in Frankfurt/Main.