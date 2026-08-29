Kritische Infrastruktur

Mobilfunkmast beschädigt – Kriminalpolizei ermittelt

Ein Techniker stellt eine Beschädigung an einem Mobilfunkmast fest. Warum die Polizei für die Ermittlungen die Hilfe der Feuerwehr benötigt.

Mit der Hilfe einer Drehleiter sicherten die Ermittler Spuren an dem Mobilfunkmast. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Mit der Hilfe einer Drehleiter sicherten die Ermittler Spuren an dem Mobilfunkmast. (Symbolbild)

Zell unter Aichelberg (dpa/lsw) - Ein Mobilfunkmast in Zell unter Aichelberg (Kreis Göppingen) ist von Unbekannten beschädigt worden. Ein Techniker stellte am Freitag die Beschädigung an dem Mast in etwa 37 Metern Höhe fest, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen von einer mutwilligen Tat aus.

Da das Telekommunikationsnetz Teil der kritischen Infrastruktur sei, ermittle nun die Kriminalpolizei, so der Sprecher weiter. Mit der Hilfe einer Drehleiter der Feuerwehr sicherten die Beamten an dem Mast Spuren. Spürbare Auswirkungen für die Bevölkerung soll der Vorfall nicht haben. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 bis 5.000 Euro geschätzt.

Neben dem Telekommunikationsnetz gehören etwa auch die Strom- und Wasserversorgung sowie Bahnstrecken, Flughäfen und die Abfallentsorgung zur kritischen Infrastruktur. Ein Ausfall dieser Institutionen hat möglicherweise weitreichende Folgen für das alltägliche Leben vieler Menschen. Daher sollen solche Einrichtungen besonders geschützt werden.

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